Против компаний, продающих товары российскому ВПК, введут новые санкции – СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании будут приняты новые санкции против корпораций и физических лиц, продающих товары военно-промышленному комплексу России.

— Это будут санкции для поддержки наших западных партнеров… Вы знаете, что то, что касается РФ и количества санкций, которые уже там наложены, превысили шесть тысяч. Это большие корпорации, люди и предприятия, которые изготавливали и продолжают изготавливать продукцию ВПК, которые занимаются мощным бизнесом на территории РФ, соответственно, помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, которая продолжает вторжение в Украину, — заявил Данилов.

Санкции не будут введены против компаний, поставляющих в Украину продукты питания.

— Тут есть две части. Есть часть компаний, которые занимаются поставками продуктов питания. К сожалению, мы не можем в состоянии военного положения остановить поставку продуктов питания на территорию нашего государства, потому что для нас это очень важная вещь. Другое, если эти компании не имеют отношения к поставкам продуктов питания, они будут обязательно подвергнуты нашим санкциям. Ответ наш будет мощным, — сказал он.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали, повлияют ли санкции против России на ход переговоров с Украиной.