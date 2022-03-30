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Факты / Украина

Россия фактически признала потерю военной инициативы на Киевщине — британская разведка

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
ЗСУ

Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

— Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск означают, что Россия не достигла цели окружить Киев, — отметили в разведке.

Также в отчете отметили, что заявления России о снижении активности вокруг Киева и отчеты о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании Россией того, что она потеряла инициативу в регионе.

Вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке.

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Источник: Минобороны Великобритании

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Фото: УНИАН

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