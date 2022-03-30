Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели.
Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.
— Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск означают, что Россия не достигла цели окружить Киев, — отметили в разведке.
Также в отчете отметили, что заявления России о снижении активности вокруг Киева и отчеты о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании Россией того, что она потеряла инициативу в регионе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 March 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S5n4g27Sxe
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 29, 2022
Вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке.
Источник: Минобороны Великобритании