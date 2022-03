Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Также в отчете отметили, что заявления России о снижении активности вокруг Киева и отчеты о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании Россией того, что она потеряла инициативу в регионе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/MGJpGUFJ8K

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S5n4g27Sxe

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 29, 2022