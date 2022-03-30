Украинские защитники на Донбассе отбили четыре атаки врага и уничтожили семь танков

Украинские военнослужащие группировки Объединенных сил в течение 29 марта отбили четыре атаки и нанесли российским захватчикам немалые потери.
Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.
— На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение суток было успешно отражено четыре атаки врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, украинские защитники уничтожили:
- 7 танков;
- 7 единиц бронированной техники;
- 2 единицы автомобильной техники;
- пушку МТ-12.
— Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, — подчеркнули они.
По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь.
Основные усилия враг сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя, однако успеха не имел.
Фото: Штаб ООС