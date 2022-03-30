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Факты / Украина

Украинские защитники на Донбассе отбили четыре атаки врага и уничтожили семь танков

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
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Украинские военнослужащие группировки Объединенных сил в течение 29 марта отбили четыре атаки и нанесли российским захватчикам немалые потери.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

— На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение суток было успешно отражено четыре атаки врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

  • 7 танков;
  • 7 единиц бронированной техники;
  • 2 единицы автомобильной техники;
  • пушку МТ-12.

— Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, — подчеркнули они.

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь.

Основные усилия враг сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя, однако успеха не имел.

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Фото: Штаб ООС

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Источник: Штаб ООС

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