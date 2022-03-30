Украина и дальше сможет получать вооружение от западных партнеров, как это было до войны и есть во время войны.

В этом заверил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

По его словам, есть концепция так называемого укрепленного нейтралитета, то есть нужно рассчитывать на собственную армию или дополнительно еще иметь гарантии.

— Это как в Швейцарии и Израиле есть резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии. Очень важно сделать акцент, что мы не следуем такой модели, что у нас есть нейтралитет, и поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пусть наши гаранты о нас заботятся. Нет. Поэтому концепция “укрепленного нейтралитета” нам очень близка, – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что это будет означать только укрепление украинской армии.

Что касается юридических аспектов гарантий безопасности для Украины, то, по словам Давида Арахамии, Украина требует определенного предохранителя.

Из-за того, что Будапештский меморандум, как оказалось, не работает, украинское правительство пытается дважды перестраховываться.

— Первое – юридически, из-за ратификации. Второе – есть такой термин “примат”, то есть преимущество международного права локальному законодательству. При ратификации мы требуем утвердить, что настоящий договор имеет преимущество над локальным законодательством. Если говорить концептуально, то даже сами россияне говорят, что все ужесточилось. То есть, мы упоминали статью 5 НАТО, а сами написали жестче даже, — сказал Давид Арахамия.

Ранее Давид Арахамия в интервью Fox News призвал Запад предоставить Украине средства противовоздушной обороны и тогда наша страна уже сама разберется з оккупантом.