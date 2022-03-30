Количество погибших в результате вражеского обстрела здания Николаевской ОГА выросло до 13, еще 33 человека получили ранения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Однако он отметил, что это еще не официальные цифры, потому что на месте работают спасатели.

– Враг обстреливал нас ночью. Идут серьезные бои по Херсонской области. В Николаевской области продолжаются бои в направлении Снегиревки. В целом бои продолжаются на границе Херсонской и Николаевской областей, — рассказал он.

Виталий Ким добавил, что из зоны боевых действий через зеленые коридоры пытаются вывозить людей. Но ситуация с такими коридорами изменчива.

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Также, по словам Кима, Николаев обеспечен всем необходимым. Городские власти работают над повышением обороноспособности города.

29 марта российская ракета попала в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. Попадание ракеты не привело к пожару, однако вражеский снаряд разрушил целую секцию здания с 9-го по 1-й этаж.