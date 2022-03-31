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Факты / Украина

С 1 апреля учреждения культуры возобновляют работу — Минкульт

Маліновська Ангеліна
Музичний концерт

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что с 1 апреля в Украине постепенно возобновят работу учреждения культуры и искусств.

— Искусство – это не только невидимый мостик, объединяющий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство от душевных ран. Их украинцы получили так много, что и не сосчитать. Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее. Культура – ​​это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности, – пояснил глава МКИП Александр Ткаченко.

Все заведения культуры будут готовить свою программу и работать по собственному графику. Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов необходимо смотреть на сайтах заведений. Часть денег от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

События в учреждениях культуры и искусства будут проходить в соответствии с военным положением. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в учреждении. Следовательно, количество мест ограничено.

При входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр, чтобы исключить наличие предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.

К слову, российские музыканты Монеточка и Noize MC дадут концерты в поддержку Украины в Риге (Латвия) и Вильнюсе (Литва). Деньги пойдут на помощь Украине.

Источник: Минкульт

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