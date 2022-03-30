Зарегистрированные до 14 апреля внутренне перемещенные лица получат компенсацию за март

Украинцы, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица до 14 апреля, смогут получить государственную компенсацию за март.

Об этом на брифинге 30 марта сообщила народный депутат, лидер партии Слуга народа Елена Шуляк.

– Деньги за март можно будет получить лицам, которые будут регистрироваться до 14 апреля, – заявила она.

Она отметила, что речь идет о 2 тыс. гривен компенсации для взрослых лиц и 3 тыс. гривен — для детей и лиц с инвалидностью.

По информации Минсоцполитики, на конец марта в Украине зарегистрировано уже 130 тыс. внутри перемещенных граждан.

Кроме того, все предприятия, которые берут на работу внутренне перемещенных лиц, имеют право получать компенсацию от государства “за два месяца работы такого человека в размере 6500 гривен в месяц”.

— Правительство разработало программу, чтобы предприятия, работающие на Западной Украине и занимающиеся производством пищевых продуктов, сейчас могли переводиться на три-четыре смены, чтобы увеличивать максимальное количество людей, которые могут работать. Такие предприятия уже сегодня будут получать государственный заказ, – сообщила Шуляк.

Также на компенсацию за коммунальные платежи могут рассчитывать все органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, использующие школы, санатории, детские сады для размещения внутри перемещенных лиц.