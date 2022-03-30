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Факты / Украина

ВСУ сбили три истребителя Су-34 РФ в Харьковской области

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
ВСУ сбили три истребителя Су-34 РФ в Харьковской области

В среду, 30 марта, ВСУ сбили три самолета-истребителя российских захватчиков на Слобожанском направлении.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

— Расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил в Харьковской области поражены сразу три самолета рашистов, предварительно – истребители-бомбардировщики Су-34, — говорится в сообщении.

Напомним, что 29 марта в Харьковской области украинские защитники ПВО сбили один вражеский истребитель-бомбардировщик и один БПЛА (беспилотный летательный аппарат).

Оккупанты понесли потери в небе в районе города Изюм. Это примерно в 125 км от Харькова.

Отметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 35-е сутки. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Getty Images

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