В среду, 30 марта, ВСУ сбили три самолета-истребителя российских захватчиков на Слобожанском направлении.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

— Расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил в Харьковской области поражены сразу три самолета рашистов, предварительно – истребители-бомбардировщики Су-34, — говорится в сообщении.

Напомним, что 29 марта в Харьковской области украинские защитники ПВО сбили один вражеский истребитель-бомбардировщик и один БПЛА (беспилотный летательный аппарат).

Оккупанты понесли потери в небе в районе города Изюм. Это примерно в 125 км от Харькова.

Отметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 35-е сутки. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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