Россия в войне против Украины использовала практически половину своих лучших военных ресурсов.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, РФ, начиная с 2010 года, в переоснащение армии вложила более $1 трлн, хотя большую часть этой суммы разворовали. Поэтому выпустить новейшие танки, бронетехнику, самолеты так и не удалось. Проводилась лишь модернизация советских образцов.

— К счастью, российская коррупция работает очень эффективно… И БТР, и БМП и БМД являются продолжением советской традиции. Это модернизированная техника с определенными вкраплениями современных технологий, которые с 2010 года в большом количестве, к сожалению, передавали наши западные партнеры — Франция, Италия, Германия, Израиль. Они передали огромное количество технологий, компонентов, устройств, которые тот же советский танк превращали в более совершенное вооружение, — сказал Михаил Самусь.

Все матрицы для тепловизоров российских танков продавала Франция. Италия поставила РФ 1 тыс. бронированных машин Рысь.

Эксперт считает, что в войне в Украине Россия потеряла около половины своего современного вооружения. Например, украинская армия эффективно уничтожает российский бронеавтомобиль Тигр.

— Но если только Рысей тысяча, сколько Тигров? О БТР и БМД вообще не говорю — счет идет на тысячи… Думаю, все же современного вооружения, которое было в российской армии, мы уничтожили где-то половину, — сказал эксперт Михаил Самусь.

Что касается техники, которую оккупанты пытаются расконсервировать, то, по словам Самуся, это просто металлоломом. И если из пяти-десяти танков они соберут один-два боеспособных, то это не будут современные танки Т-72, которые поначалу заходили. Это будут старые танки без современных систем управления оружием, без тепловизоров, со старыми двигателями и так далее.

Эксперт считает, что сейчас ВСУ необходимо уничтожить другую половину модернизированного российского вооружения, а затем “пойдет реальный металлолом”.

Фото: Генштаб ВСУ