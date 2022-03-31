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Факты / Украина

Из-за неисполнения приказа: в России уволили двух командиров взводов

Татьяна Забожко редактор ленты
військові рф

Двух командиров взводов подразделений 60 отдельной мотострелковой бригады 5 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ отстранили от должностей.

Как сообщают в генеральном штабе ВСУ, уволили командиров из-за невыполнения приказа по ведению боевых действий.

Для “проведения разъяснительной работы” в Ясиновку Донецкой области, где сосредоточена батальонная тактическая группа части, даже должен прибыть заместитель командира бригады по военно-политической работе.

Случаи отказа в дальнейшем прохождении службы и нежелание подписывать контракты военнослужащими срочной службы фиксируются и в соединениях и частях Балтийского флота.

В частности, многочисленные случаи зафиксированы в 79 отдельной мотострелковой бригаде 11 армейского корпуса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 36-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

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Фото: Dreamstime

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