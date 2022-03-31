Депутаты предлагают ввести выплаты военным РФ за переданную технику ВСУ

Группа народных депутатов из разных фракций парламента предлагает предусмотреть денежные выплаты российским военным за переданную Вооруженным сила Украины пригодную для использования боевую технику Российской Федерации.

Соответствующий законопроект № 7229 зарегистрирован в Верховной Раде 30 марта.

Документ предлагает установить вознаграждение военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур России, другим категориям лиц за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Предполагаемое вознаграждение за технику:

боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) оценен в $1 млн;

боевой вертолет – в 500 тыс.;

реактивная система залпового огня – в $25-35 тыс.;

танк, наземная артиллерия (самоходная) – $100 тыс.,

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – в $50 тыс.;

военный автомобиль – $10 тыс.;

корабль 1 или 2 ранга – $1 млн;

корабля 3 или 4 ранга – $500 тыс.;

военное судное – $200 тыс.;

малогабаритное боевое судно (разведывательное) – $50 тыс.

Согласно законопроекту, в случае передачи боевой техники российским военным по их требованию будет обеспечиваться право на сохранение в тайне факта передачи ими техники, получение новых документов с новыми установочными данными и безопасность их нахождения на территории Украины, а также создание условий для выезда в третью безопасную страну.