Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 31 марта 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.
- 03:52 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*
- 04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
- 05:37 – 85/86 Львов – Запорожье-1**
- 05:37 – 87/88 Ковель – Запорожье-1**
- 06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*
- 09:27 – 3/4 Львов – Запорожье-1*
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*
- 14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец**
- 16:34 – 4/3 Запорожье-1 – Львов**
- 17:39 – 86/85 Запорожье-1 – Львов**
- 17:39 – 88/87 Запорожье-1 – Ковель**
- 20:00 – 234/233 Днепр – Чоп
- 21:37 — 91/92 Краматорск — Одесса-Главная*
- 23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*
* билеты в продаже
** билеты в продаже с 01.04.22
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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