Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 31 марта 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

03:52 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*

04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

05:37 – 85/86 Львов – Запорожье-1**

05:37 – 87/88 Ковель – Запорожье-1**

06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*

09:27 – 3/4 Львов – Запорожье-1*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*

14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец**

16:34 – 4/3 Запорожье-1 – Львов**

17:39 – 86/85 Запорожье-1 – Львов**

17:39 – 88/87 Запорожье-1 – Ковель**

20:00 – 234/233 Днепр – Чоп

21:37 — 91/92 Краматорск — Одесса-Главная*

23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.