Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 31 марта 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

00:40 — 130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг*

01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пас.

01:36 – 15/16 Рахов – Харьков-Пасс.

02:30 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс.**

03:42 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск**

04:01 — 149/150 Черновцы — Полтава Юж*

05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — 142/141 Львов — Лозовая

07:05 – 722 Дарница – Харьков-Пас.

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*

09:00 — 717 Дарница – Львов

11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск**

14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*

14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский**

15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов**

17:06 — 743 Дарница – Львов

17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*

17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород**

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*

19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов**

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород**

20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец**

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта**

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп**

21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*

21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель**

21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*

21:33 — 149/150 Полтава Юж — Черновцы

21:50 – 15/16 Харьков-Пас. — Рахов

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы**

22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов**

22:40 – 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий**

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця