Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 31 марта 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
- 00:40 — 130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг*
- 01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пас.
- 01:36 – 15/16 Рахов – Харьков-Пасс.
- 02:30 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс.**
- 03:42 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск**
- 04:01 — 149/150 Черновцы — Полтава Юж*
- 05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
- 07:05 – 722 Дарница – Харьков-Пас.
- 08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
- 09:00 — 717 Дарница – Львов
- 11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*
- 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск**
- 14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*
- 14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский**
- 15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов**
- 17:06 — 743 Дарница – Львов
- 17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
- 17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*
- 17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*
- 18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород**
- 19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*
- 19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов**
- 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород**
- 20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец**
- 20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта**
- 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп**
- 21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
- 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*
- 21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель**
- 21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*
- 21:33 — 149/150 Полтава Юж — Черновцы
- 21:50 – 15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы**
- 22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород
- 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов**
- 22:40 – 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
- 22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
- 23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий**
* билеты в продаже
** билеты в продаже с 01.04.22
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця