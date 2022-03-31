Российская пропаганда распространяет фейки якобы о “зверствах украинских националистов из полка Азов”, которые сотрудничают с еврейской общиной Украины.

Об этом на вечернем брифинге 31 марта заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

На этот раз он рассказал о новых фейках о батальоне Азов и разъяснил, за что можно поблагодарить российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Так, в Минобороны РФ начали распространять фейки, что в Умани якобы местная еврейская община “вступила в сговор с националистами”, а синагога “используется как склад для украинского батальона Азов”.

— Не будем останавливаться на том, что сама по себе логика здесь отсутствует, потому что последние восемь лет российская пропаганда рассказывает о зверствах Азова, а здесь оказывается, что Азов сотрудничает с местной еврейской общиной, — сказал Сергей Лещенко.

Советник руководителя ОП показал фото, приводимое российской военной пропагандой с платформ Минобороны РФ. На фото видны автомобили, никак не указывающие на сотрудничество еврейской общины с любыми военными, они просто стоят рядом со зданием.

Другой фейк госпропаганды РФ разоблачили российские оппозиционные медиа. Так, в российских госинформагентствах начали распространять видео, где якобы бойцы из полка Азов “преследуют мирных жителей” Мариуполя. Впрочем, как выяснилось, это видео снимало российское ФСБ и разослало государственным СМИ РФ с просьбой не указывать источник информации.

Следующим фейком стало очередное сообщение о том, что украинские силовые структуры “совершали зверства”. Сергей Лещенко отметил, что это один из главных нарративов российской пропаганды, который повторяется почти каждый день в государственных российских СМИ.

— Обвиняя Украину в подобных зверствах, сама Россия хочет снять с себя ответственность за эти же преступления, которые они реально совершали, — сказал советник руководителя Офиса президента.

При этом российский пропагандист Владимир Соловьев распространил сообщение о том, что российских граждан в Германии “не пускают к врачам”, где якобы на дверях в больнице находится надпись “Путин угрожает нам всем. Сегодня Киев, завтра Варшава, послезавтра Берлин. Остановите агрессора”.

– Самое парадоксальное, что Соловьев сообщает правду. Как написано на этом объявлении, так же может произойти в мире. Напав на Украину Путин никогда бы не останавливался и не остановится, – сказал Сергей Лещенко.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия меняет риторику касательно биолабораторий США в Украине.

Фото: скриншот с видео