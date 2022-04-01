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Факты / Украина

На Харьковщине в Лозовой начали отстраивать разрушенные обстрелами здания – мэр

Анастасия Гевко редактор ленты
На Харьковщине в Лозовой начали отстраивать разрушенные обстрелами здания – мэр

Мэр Лозовой в Харьковской области Сергей Зеленский сказал, что в городе начали заниматься вопросами отстройки зданий, обстрелянных российскими агрессорами.

– Мы отрабатывали ежедневные вопросы и занимались вопросами отстройки зданий, которые пострадали вследствие обстрелов… Медицинские (и продуктовые, – Ред.) вопросы были частично решены. Мы разработали план на будущее о том, что нужно общине. Всем спасибо. Лозовая – это Украина. Слава Украине! – отметил Сергей Зеленский.

Напомним, российские захватчики обстреляли Лозовую 22 марта. Сообщалось о погибшем и девяти раненых.

В результате обстрела были разрушены более 20 домов частного сектора.

Фото: LozovaNews

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