Вражеские войска пытаются отвлечь внимание украинского военного руководства от попыток установить контроль над Изюмом и Мариуполем.
Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 31 марта.
Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.
— Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем, — говорится в сообщении.
На Северском направлении фиксируется перекидывание в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.
— По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников в военный аэродром Гомель, — сообщили в Генштабе.
Кроме того, Россия продолжает перекидывать ракетные подразделения в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.
Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов Искандер и двух комплексов ПВО С-300 для их прикрытия.
Бросая военную технику на территории Украины, враг все чаще прибегает к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.
На временно занятых противником территориях российские войска продолжают ограничение передвижения местного населения, противник берет людей в заложники и осуществляет вывоз награбленных у мирных людей продуктов.
При этом внутри страны-агрессора началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
В Генштабе отчитались, что силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции российской армии и постепенно освобождают украинские земли.
Фото: Генштаб ВСУ
Источник: Генштаб ВСУ