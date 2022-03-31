Вражеские войска пытаются отвлечь внимание украинского военного руководства от попыток установить контроль над Изюмом и Мариуполем.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 31 марта.

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

— Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем, — говорится в сообщении.

На Северском направлении фиксируется перекидывание в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

— По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников в военный аэродром Гомель, — сообщили в Генштабе.

Кроме того, Россия продолжает перекидывать ракетные подразделения в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.

Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов Искандер и двух комплексов ПВО С-300 для их прикрытия.

Бросая военную технику на территории Украины, враг все чаще прибегает к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях российские войска продолжают ограничение передвижения местного населения, противник берет людей в заложники и осуществляет вывоз награбленных у мирных людей продуктов.

При этом внутри страны-агрессора началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

В Генштабе отчитались, что силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции российской армии и постепенно освобождают украинские земли.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ