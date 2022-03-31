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Факты / Украина

РФ согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Марта Бондаренко редактор ленты
РФ согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Сегодня ночью Украина получила сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что РФ согласилась открыть гуманитарный коридор в Мариуполь.

Об этом на брифинге заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, в Мариуполь отправятся 45 автобусов.

— 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блок-пост в городе Васильевка. Также 17 автобусов уже выехали из Запорожья. Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня въехали в Мариуполь и забрали людей, – сообщила Верещук.

По ее словам, на сегодняшний день согласованы еще два гуманитарных коридора: доставка гуманитарной помощи и эвакуация людей из Мелитополя, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

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Ранее Ирина Верещук рассказала о программе по оказанию денежной помощи внутренне перемещенным людям. По ее словам, каждый переселенец может получить по 2 220 грн.

Получить наличные можно через отделение Укрпочты.

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