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Факты / Украина

США подтвердили намерение выделить Украине $500 млн без возврата — Квин

Маліновська Ангеліна
США подтвердили намерение выделить Украине $500 млн без возврата — Квин

США подтвердили намерение о предоставлении Украине $500 млн прямого финансирования из государственного бюджета. Деньги планируют выделить на безвозвратной основе.

Об этом стало известно во время онлайн-встречи министра финансов Сергея Марченко с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

— Средства грантовые, и это особенно важно, учитывая необходимость уже сейчас думать о восстановлении страны после нашей победы. США еще раз демонстрируют, что являются нашими надежными друзьями и ключевыми партнерами, — цитирует пресс-служба Минфина Марченко.

Напомним, что во время часового телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Джо Байденом 30 марта США высказывали намерение оказать помощь Украине в размере $500 млн.

Источник: Министерство финансов

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