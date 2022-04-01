Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Стреляли каждые 10 минут: жители освобожденного села Победа о зверствах оккупантов

Маліновська Ангеліна
Стреляли каждые 10 минут: жители освобожденного села Победа о зверствах оккупантов

Село Победа Барышевского района Киевской области, которое больше месяца находилось под контролем российских военных, освободили.

Люди отмечают, что оккупантов в селе было около 2 тыс.

— Они (русские военные, — Ред.) нас не выпускали, телефоны забрали. А в тех домах, где никто не жил, грабили, забирали все, – говорит один из местных.

Селу досталось от оккупантов – разрушены заборы, дома.

– Мне так было страшно, я думала, что я и не выживу. Обстрел, спустя еще 10 минут снова обстрел. Это изверги, это рашисты, хуже немцев. Не было такого отношения к людям, это просто страшно. Они как звери, – говорит односельчанка.

С 25 февраля, когда агрессоры начали стрелять, у людей пропал свет. Таким образом жители больше месяца были без электроэнергии.

– Я им говорю, ребята, кто же это все будет восстанавливать? А они на это: “Это не мы, это ваши виноваты. Мы не стреляем”. Как так? Это же они (оккупанты, – Ред.) приходили под мои окна и стреляли! – добавляет женщина.

Напомним, что 1 марта во время попытки эвакуации из села Победа Барышевского района Киевской области оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, которые двигались по согласованному зеленому коридору.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка