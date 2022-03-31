Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Нидерландов и призвал предоставить Украине оружие, чтобы победить российского агрессора.

В своем видеообращении глава государства рассказал о тех ужасах, которые совершает армия оккупанта на нашей земле.

– Россия хочет нести агрессию дальше в Европу. Украина – это только начало. 36 дней наше государство и наш народ один на один против армии, которую называли одной из сильнейших в мире. Мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Мы должны все вместе заставить Россию искать мир, – подчеркнул Зеленский.

Нидерландским парламентариям он рассказал, что российские солдаты обстреливают украинские города, сжигают деревни, насилуют женщин, разворовывают все, что возможно.

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Президент подчеркнул, что оккупанты убивают “уже не для какого-то военного успеха, не для того, чтобы сеять террор, они уже убивают ради развлечения”.

Зеленский также рассказал, что российские военные принудительно вывозят украинских детей и женщин в Россию.

– О судьбе большинства из них Украина ничего не знает. Не знает, как их забирать. Не потеряют ли они связь с родными, отдаст ли Россия вообще этих людей и этих детей? Украина с этим никогда не смирится и не перестанет защищать себя, – сказал Владимир Зеленский.

Он также призвал мировое сообщество к усилению санкций против РФ, к прекращению любой торговли со страной агрессором.

— Стингеры позволят держаться, бороться, но это не оружие победы. Нам очень нужно оружие, которым можно сделать безопасным наше небо, деблокировать наши города, где Россия устраивает искусственный голод. Нам нужно оружие, которое позволит выгнать кафиров – самолеты, танки, противовоздушная оборона и т.д. У вас есть этот перечень, и, я надеюсь, найдете возможность помочь нам с этим, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российская тирания должна проиграть.