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Факты / Украина

В Хмельницком за $2 тыс. переправляли мужчин призывного возраста за границу

Юлия Соколова редактор ленты
Ліквідовано схему переправлення чоловіків

В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и ликвидировали незаконную схему переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как проинформировали в ГБР, схему организовало гражданское лицо (бывший правоохранитель). Сотрудники ГБР задержали его в Хмельницком.

За переправку за границу участники схемы брали с мужчин от $2 тыс.

– Схему организовал бывший правоохранитель, привлекший к участию других военнослужащих, причастность которых сейчас проверяется. За свои услуги дельцы брали средства в эквиваленте от $2 тыс., – рассказали в ГБР.

Военнообязанных мужчин переправляли за границу под видом лиц, которые якобы сопровождали гуманитарные грузы для одной из воинских частей города Хмельницкий. В целом, было задокументировано несколько фактов передачи средств потенциальными заказчиками “услуги”.

Организатора незаконной схемы задержали “на горячем” при получении $600 (части выплаты). В кабинете еще одного предполагаемого участника схемы прошел обыск, в ходе которого сотрудники ДБР обнаружили 140 тыс. грн.

Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
В Хмельницком за $2 тыс. переправляли мужчин призывного возраста за границу / 4 фотографии

Следственные действия продолжаются, а участникам схемы готовятся объявить о подозрении.

Расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (взяточничество) и ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Участникам схемы грозит наказание в виде содержания под стражей сроком до пяти лет.

Операцию ГБР проводило во взаимодействии с Хмельницкой областной военной администрацией.

Стоит отметить, что это не впервые с начала полномасштабной войны в Украине разоблачена подобная схема. Недавно в Одесской области задержали мужчину, причастного к переправке военнообязанных лиц за границу. Теперь ему грозит до девяти лет за решеткой.

А 40-летнюю женщину из села Николаевской области будут судить за то, что она пыталась вывезти своего мужа в Молдову. Для этого 36-летний мужчина спрятался в картонном бейби-боксе с детскими игрушками.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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