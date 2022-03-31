В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и ликвидировали незаконную схему переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как проинформировали в ГБР, схему организовало гражданское лицо (бывший правоохранитель). Сотрудники ГБР задержали его в Хмельницком.

За переправку за границу участники схемы брали с мужчин от $2 тыс.

– Схему организовал бывший правоохранитель, привлекший к участию других военнослужащих, причастность которых сейчас проверяется. За свои услуги дельцы брали средства в эквиваленте от $2 тыс., – рассказали в ГБР.

Военнообязанных мужчин переправляли за границу под видом лиц, которые якобы сопровождали гуманитарные грузы для одной из воинских частей города Хмельницкий. В целом, было задокументировано несколько фактов передачи средств потенциальными заказчиками “услуги”.

Организатора незаконной схемы задержали “на горячем” при получении $600 (части выплаты). В кабинете еще одного предполагаемого участника схемы прошел обыск, в ходе которого сотрудники ДБР обнаружили 140 тыс. грн.

В Хмельницком за $2 тыс. переправляли мужчин призывного возраста за границу / 4 фотографии

Следственные действия продолжаются, а участникам схемы готовятся объявить о подозрении.

Расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (взяточничество) и ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Участникам схемы грозит наказание в виде содержания под стражей сроком до пяти лет.

Операцию ГБР проводило во взаимодействии с Хмельницкой областной военной администрацией.

Стоит отметить, что это не впервые с начала полномасштабной войны в Украине разоблачена подобная схема. Недавно в Одесской области задержали мужчину, причастного к переправке военнообязанных лиц за границу. Теперь ему грозит до девяти лет за решеткой.

А 40-летнюю женщину из села Николаевской области будут судить за то, что она пыталась вывезти своего мужа в Молдову. Для этого 36-летний мужчина спрятался в картонном бейби-боксе с детскими игрушками.