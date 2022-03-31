В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему сирена одновременно включается в Херсоне и Львове

Воздушная тревога может включаться одновременно во Львове и Херсоне, потому что когда взлетает ракета с территории Черного моря, то непонятно, какое направление и цель у нее будет.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, ракеты врага можно быстро сбить, но основное – их зафиксировать.

– Хотя видим неоднократные случаи, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправностей, либо попадали в другую цель, – рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что большинство ракет врага заметны для украинских Воздушных сил.

— Впрочем, это высокоточное оружие, которое летит 800 километров в час. Если ракета летит с Черного моря, то непонятна локация запрограммированная для нее, поэтому сирена включается начиная от Херсонской области и до Запада, — рассказал Юрий Игнат.

Спикер ВС ВСУ рассказал, что Россия атакует с воздуха ракетами разных типов. В основном это ракеты типов “Калибр” и Х-55. Эти ракеты крылаты и могут быть разного базирования.

Также атакуют ракетами типа “Искандер”.

– То есть запускают ракету очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель. Эти ракеты воздушные силы украинского войска уже тоже научились сбивать, – сообщил он.

У оккупантов также много самолетов, с которых они наносят удары.

— Кстати, бывало, на Львовщину слетали с Каспийского моря. Таким образом, они атаковали Яворивский полигон. К примеру, шесть самолетов вылетают и запускают ракеты в запрограммированные направления. Ракеты малозаметны, окупанти часто используют русла для низкого полета, — сказал он.

Юрий Игнат добавил, что несколько дней назад вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте, хотя до сих пор активности оттуда не было.

Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами: на вооружении украинцев есть Стингеры, Игла, британские и американские ЗРК.

– Мы уже даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь должны сложиться условия, нужно быть в выгодном расположении. Конечно, есть шанс, что ракета будет обезврежена по дороге. Впрочем, цель сложная и малозаметная, но нас это не останавливает, мы сбиваем, — сказал он.

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