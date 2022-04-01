В четверг, 31 марта, россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова. Также зафиксирован интенсивный артиллерийский обстрел районов города, данные о пострадавших уточняются.

Об этом в эфире общенационального марафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— В результате хаотических обстрелов произошло возгорание газопровода среднего давления. Он горел почти всю ночь, на данный момент пожар ликвидирован. Практически круглосуточно продолжаются работы по возобновлению газоснабжения. В части жилых домов газоснабжение уже восстановлено, над остальной частью мы работаем, – сказал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что постепенно возобновляется жизнедеятельность Харькова, начинает работать малый и средний бизнес.

В то же время продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные силы держат позиции.

— В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2 500 человек. Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов, – рассказал Синегубов.

Кроме того, только за эти сутки украинской армии удалось уничтожить четыре самолета — один истребитель и три бомбардировщика.