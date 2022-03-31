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Факты / Украина

Выплата денежной помощи переселенцам в Украине: сколько положено, как оформить, где получить

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Гривні, гаманець

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объединило усилия с Укрпочтой для запуска программы денежной помощи. На первом этапе планируется охватить 360 тыс. перемещенных лиц по всей Украине.

Сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума, прогнозируемого на апрель 2022 года и составляет 2 220 грн на человека в месяц. Будет выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев из расчета на количество людей в семье.

Семьи смогут получить наличные через отделения Укрпочты во всех регионах Украины, а в перспективе воспользоваться банковским переводом.

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Программа является дополнением к национальной системе социальной защиты и социальной помощи. Ее цель поддержать людей, которые были вынуждены бежать из-за российской агрессии, чтобы они смогли удовлетворить свои основные потребности, включая аренду жилья, приобретение пищи и предметов гигиены.

Запись на включение в программу денежной помощи уже началась во Львове, Ужгороде и Мукачево и будет проходить в других населенных пунктах Украины.

Регистрация проходит по адресам:

  • Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);
  • Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота;
  • Ужгород, гуманитарный штаб Совиное гнездо, ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией просим обращаться на номер: 0 800 307 711 или 0 800 309 110 (горячая линия Донбасс СОС) или писать на адрес urkki@unhcr.org.

Для получения денежной помощи следует зарегистрироваться в качестве временно перемещенного лица в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.

Источник: УВКБ ООН

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Фото: Depositphotos

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