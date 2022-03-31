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Факты / Украина

Вышгород освободили от российских оккупантов

Анастасия Гевко редактор ленты
Пожежа в Вишгороді

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич в четверг, 31 марта, сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили Вышгород в Киевской области от российских агрессоров.

– Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень хорошие новости, – анонсировал Александр Грузевич.

По его словам, у сил обороны Украины уже есть успехи во многих направлениях.

Он пока не стал раскрывать все подробности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил эту информацию.

– Это действительно так. Наши города и общины активно освобождает украинская армия, поэтому ожидаем хорошие новости. И не живите “зрадой”, верьте в наших воинов, – подчеркнул он.

Напомним, ранее в Киевской области освободили от российских захватчиков город Ирпень.

Мэр города Александр Маркушин отмечал, что просит местных жителей пока не возвращаться домой, так как в Ирпене все еще опасно из-за российских обстрелов и оставленных врагами мин и растяжек.

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