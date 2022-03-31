Жертвами полномасштабной войны в Украине, которая длится уже 36-й день, стали 148 детей. Еще более 230 получили ранения.

Такие данные обнародовал Офис генерального прокурора. В ведомстве отметили, что данные неокончательны, поскольку сейчас нет возможности проводить следственные действия в местах активных боев и на временно оккупированных территориях Украины.

– Более 380 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии РФ. Из них 148 погибли и 232 ранены. И эти цифры не окончательны, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территорий. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей, — подчеркнули в ведомстве.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Киеве (16) и 10 областях: Киевской (69), Донецкой (57), Харьковской (53), Черниговской (41), Николаевской (30), Луганской (30), Запорожской (22), Херсонской (27), Сумской (16), Житомирской (15).

В Офисе генпрокурора также обнародовали несколько случаев военных преступлений войск РФ против украинских детей:

• 10 марта в Изюмском районе Харьковской области погибли женщина с ребенком. Они получили взрывные травмы во время авиаудара РФ. Тела погибших были обнаружены 30 марта под завалами разрушенного дома.

• 12 марта враг обстрелял детскую больницу в Мариуполе. Тогда погиб мальчик, находившийся в медучреждении на лечении. Это был брат 11-летней гимнастки Екатерины, погибшей во время обстрелов несколькими днями ранее.

• 23 марта в Великоалександровском районе Херсонской области при обстреле погиб от ранений 3-летний ребенок.

• 29 марта в селе Давыдов Брид (Бериславский район Херсонской области) во время вражеских обстрелов получил осколочное ранение 14-летний подросток.

• 30 марта в Чугуевском районе Харьковской области во время наезда автомобиля на боеприпасы погибли два человека, еще пятеро (среди которых шестимесячный ребенок) получили ранения.

• 30 марта во время вражеских обстрелов города Лисичанска (Луганская область) были тяжело ранены двое детей в возрасте 2 и 7 лет.

Кроме того, путинские войска разрушают инфраструктуру в Украине. Так, из-за бомбардировок и обстрелов уже повреждено 797 учебных заведений (76 – разрушены полностью). Наихудшая ситуация наблюдается в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях, а также в Киеве.

По состоянию на 30 марта сообщалось, что с начала широкомасштабной войны РФ против Украины погибли 145 детей, еще 222 получили ранения. Таким образом жертвами вооруженной агрессии РФ за сутки стали еще трое детей.

Источник: Офис генпрокурора