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Факты / Мир

Эстония предложила потратить часть энергоплатежей РФ на восстановление Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Естонія

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в пятницу, 1 апреля, сообщила, что ее страна предлагает отложить часть энергетических платежей России на покрытие расходов на восстановление разрушенных российскими войсками объектов в Украине. 

– Россия должна нести ответственность за причиненные ею разрушения и военные преступления, совершенные ею в Украине, – цитирует выступление Лийметс в Таллине CNN.

Она добавила, что активы, замороженные в рамках санкций против России, также могут быть использованы “в качестве источника средств для восстановления украинских городов и инфраструктуры”.

– Учредительный акт Россия-НАТО устарел, – отметила министр, призывая к “долгосрочной политике сдерживания” в отношении России и продолжению политики непризнания оккупированных Россией территорий Украины.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, в ближайшие дни будут определены детали новых санкций Европейского Союза против России. Он уточнил, что их целью является принуждение президента РФ Владимира Путина к тому, чтобы положить конец “этой безумной агрессии”.

А министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс добавил, что необходимо рассмотреть и согласовать постоянную передовую оборону НАТО на следующем саммите Альянса в июне 2022 года. 

Он указал, что ЕС должен рассмотреть и другие секторы, помимо энергетического, в рамках санкционного давления на Россию.

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Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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