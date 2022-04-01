Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 1 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*

09:12 — 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*

14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец*

16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск*

19:10 – 54/53 Днепр – Одесса-Главная*

20:00 – 234/233 Днепр – Чоп

23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.