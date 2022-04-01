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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 1 апреля 2022 года

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 1 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*
09:12 — 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*
10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*
14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец*
16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск*
19:10 – 54/53 Днепр – Одесса-Главная*
20:00 – 234/233 Днепр – Чоп
23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

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Эвакуационные поезда на 1 апреля 2022: направления и расписание рейсов

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Фото: Depositphotos

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