Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил 1 апреля, что любые инициативы по установлению мира в войне, которую начала Российская Федерация против Украины, не должны замораживать конфликт.

– Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий, и потому инициативы, которые звучат от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможности продвигать определенные инициативы внутри Альянса. Но у нас есть только одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт, – сказал Кулеба на брифинге в Варшаве.

Он добавил, что с 24 февраля были временно оккупированы Россией дополнительные территории Украины, а потому Москва должна уйти на те позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля.

– Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля и ни одна инициатива, которая будет способствовать нынешнему статусу-кво, не отвечает украинским интересам, – отметил Кулеба.

Он добавил, что имел “очень откровенный и содержательный” разговор с вице-премьером Польши Ярославом Качинским.

– Я очень благодарен ему за то, что мы смогли очень спокойно и детально проговорить этот вопрос и я нашел полное понимание у господина Качинского по украинской позиции, и я также вижу искреннее желание господина Качинского помочь Украине, — сказал он.

По словам Кулебы, на данный момент нет никаких сомнений или непонимания вокруг вопроса миротворческой миссии в Украине, который предложила Польша.