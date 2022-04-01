Всего через несколько дней после того как Россия заявила, что “резко сократит” свои военные действия в Киеве и Чернигове, в результате обстрела было уничтожено онкологическое отделение больницы в Чернигове.

Об этом корреспонденту CNN сообщил мэр города Владислав Атрошенко.

— Некоторые снаряды попали прямо в областную больницу. Одно из ее зданий, в котором находилось онкологическое отделение, было полностью разрушено. Три человека получили тяжелые ранения, — сказал мэр.

По его словам, в городе нет ни воды, ни электричества, а в течение недели могут закончиться продукты и лекарства. Единственные поступающие припасы обеспечиваются военными и волонтерами.

— В данный момент мы переживаем полную гуманитарную катастрофу, — заявил Владислав Атрошенко.

Сообщается, что он сам заболел острой пневмонией, но, по словам мера, с ним “все будет в порядке”.