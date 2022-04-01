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Факты / Украина

Не обстрел ракетами, а новое месторождение газа: Львовская ОВА объяснила вчерашние звуки “взрывов”

Анастасия Гевко редактор ленты
Не обстрел ракетами, а новое месторождение газа: Львовская ОВА объяснила вчерашние звуки “взрывов”

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области открыли новое газовое месторождение. 

– Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение! – сообщил он.

Козицкий добавил, что в дальнейшем планируют только наращивать добычу.

Он не стал разглашать, в каком районе Львовщины открыли новое месторождение.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги во Львовской области жители населенных пунктов распространяли информацию о том, что произошли взрывы – якобы, из-за ракетных ударов. 

Однако администрация опровергла эти данные и пояснила, что в одном из населенных пунктов Львовской области работники газодобывающей вышки осуществили контролируемый выброс смежных газов. 

Во время этого сброса возник звук, похожий на взрыв.

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