Определить, в какой степени российские военные, которые участвовали в захвате и удержании Чернобыльской атомной электростанции, подверглись радиационному излучению, не представляется возможным.

Об этом заявил директор Чернобыльской атомной электростанции Валерий Сейда.

— На территории самой станции оккупанты ничего не копали, но густая пыль, которую подняла проезжающая техника, и радиационные доли в ней, вполне возможно, попали в организмы рашистов через легкие, – отметил он.

По словам Валерия Сейды, пока никто точно не знает, чем именно оккупанты занимались в Рыжем лесу. Скорее всего, они могли получить значительные поражения организма радиацией, когда там окапывались.

Что же касается украинского персонала станции, который находился там в течение всего периода захвата, то никто из наших людей облучению не подвергся, поскольку все работали в обычном режиме, хотя и под большим давлением со стороны российских агрессоров, добавил Валерий Сейда.

Находясь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, строя там блокпосты и активно двигаясь, российские агрессоры за несколько суток пребывания в Рыжем лесу подверглись радиоактивному излучению в таком количестве, как если бы жили там несколько лет.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко.

Источник: Энергоатом