В Министерстве обороны Украины заявили, что частичный отвод российских войск в Киевской и Черниговской области не значит уменьшение обороны столицы.

Об этом заявил спикер министерства Александр Мотузяник.

— Прямо сейчас российские подразделения частично отводятся с территорий Киевской и Черниговской областей. В дальнейшей перспективе мы не можем прогнозировать цели врага — именно это не дает нам основания любым способом уменьшать уровень обороны наших городов, в том числе и столицы. Мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации, — заявил Мотузяник.

Спикер добавил, что учитывая силы и средства российской армии, этого недостаточно для штурма Киева, однако нужно смотреть на дальнейшую обстановку.

Напомним, что вражеские войска перегруппируют и могут использовать для попыток проведения наступательной операции в Восточной операционной зоне. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

1 апреля Минобороны Великобритании сообщило, что РФ передислоцирует свои войска из Грузии в Украину — это необходимо для усиления контингента России на фоне неудачных попыток захвата Украины с 24 февраля. Эти силы будут реорганизованы в три батальона тактических групп для ведения боевых действий.