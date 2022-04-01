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Факты / Украина

Российские оккупанты полностью вышли из Броварского района Киевской области

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские оккупанты полностью вышли из Броварского района Киевской области

Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко сообщил, что российские оккупанты полностью вышли из Броварского района. Теперь Вооруженные силы Украины должны установить контроль над регионом и заняться разминированием.

Об этом Игорь Сапожко сообщил в эфире телемарафона.

— Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины, — сказал мэр города.

По его словам, российские захватчики отступили и на Барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова.

— Вооруженные силы будут непосредственно действовать на зачистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных территорий, — добавил Сапожко.

В самих Броварах блокпосты не убирают, город все также готов к обороне.

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Фото: Depositphotos

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