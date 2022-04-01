Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко сообщил, что российские оккупанты полностью вышли из Броварского района. Теперь Вооруженные силы Украины должны установить контроль над регионом и заняться разминированием.

Об этом Игорь Сапожко сообщил в эфире телемарафона.

— Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины, — сказал мэр города.

По его словам, российские захватчики отступили и на Барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова.

— Вооруженные силы будут непосредственно действовать на зачистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных территорий, — добавил Сапожко.

В самих Броварах блокпосты не убирают, город все также готов к обороне.