“Сакральная” дата 9 мая: Данилов о планах Путина в Украине и “преждевременной” победе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предостерег украинцев от преждевременного празднования победы, поскольку ситуация в стране продолжает оставаться напряженной, а количество жертв среди мирных жителей растет.

В эфире украинского телемарафона он обьяснил, что по состоянию на начало апреля Путин не отказался от своих преступных захватнических планов касательно Украины.

— Путин не откладывает вопрос об уничтожении нашего государства. Сейчас он лишь переформатирует свои войска, чтобы наносить удары по нашей стране. Не радуйтесь сегодня от того, что якобы кто-то (речь идет о военных РФ в Украине – Ред.) нас добровольно покидает. Это работа нашей армии. Когда мы освобождаем свои города, за этим стоит гибель наших ребят, защищающих нашу страну, — заверил Алексей Данилов.

Он также призвал не забывать, что сакральной датой для россиян остается 9 мая, но Путин может “лишь мечтать” о том, чтобы закончить войну в Украине “парадом победы”.

– У нас впереди еще очень много боев, нам нужно защищать свою страну, и расслабляться я никому не советую. Ситуация не такая радостная, как бы нам всем хотелось.

Секретарь СНБО также напомнил, что путинские захватчики периодически прибегают к обстрелам Киева, Харькова, не прекращаются попытки взять Изюм.