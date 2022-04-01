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Факты / Украина

В Украине после отмены военного положения будет действовать чрезвычайное положение – Шмигаль

Анастасия Гевко редактор ленты
В Украине после отмены военного положения будет действовать чрезвычайное положение – Шмигаль

В пятницу, 1 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после отмены военного положения в стране продолжит действовать чрезвычайное положение.

– Как только ситуация будет позволять, президент и военное руководство будут принимать решение, согласно закону, о завершении военного положения. Очевидно, что после него продолжит действовать чрезвычайное положение, так как это предусматривает выход из той ситуации, которая сегодня есть в стране, и ее восстановление, – заявил он в эфире национального телемарафона.

По словам премьера, чрезвычайное положение будет действовать некоторый период во время ликвидации последствий войны. 

Четкий временной отрезок он не назвал, однако отметил, что власти будут отдельно принимать решение о поэтапном выходе страны из таких положений.

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