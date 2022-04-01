В Украине создан международный инструмент для выявления скрытых российских и белорусских активов, а также для проверки связей юридических и физических лиц с такими активами. Инструмент называется RuAssets.

Новый инструмент разработала украинская iТ-компания YouControl, занимающаяся созданием сервисов на основе открытых данных. Как объяснил сегодня на пресс-конференции основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман, платформа RuAssets, среди прочего, направлена на разоблачение виновных в агрессии против Украины.

– Продукт RuAssets призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, который имеет связи с РФ или Беларусью. Ведь для компании такое сотрудничество – это существенные риски, санкционные, финансовые, операционные, репутационные. Кроме того, чем быстрее международное сообщество примет решение об отказе от сотрудничества с этими странами, тем быстрее “загнутся” компании, финансирующие войну против Украины, — подчеркнул Мильман.

По его словам, у платформы RuAssets есть несколько ключевых функций. Она:

• выявляет причастность физических лиц и компаний из разных уголков мира к публичным деятелям из РФ и Беларуси для замораживания их счетов, активов и другого имущества;

• дает возможность выявлять связи между странами СНГ;

• выявляет связи с лицами, находящимися под санкциями, военными террористами и пропагандистами.

Мильман также перечислил, какие преимущества предоставляет пользователю платформа RuAssets:

• Она обнаруживает скрытые связи компаний и лиц со странами-агрессорами через длинные цепочки посредников. Даже если у человека есть косвенный контакт (например, через своих родственников, работу и т.д.) платформа обнаружит связь.

• Новый инструмент содержит список российских и белорусских национальных публичных деятелей (PEP) из более чем 100 источников. PEP – это национальный публичный деятель, лицо, которое может влиять на процессы в государстве, имеет доступ к бюджету и может отмывать деньги и финансировать терроризм.

• Платформа анализирует данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ, Европы, США. В настоящее время добавлено более 18 стран. RuAssets, в частности, содержит данные о более чем 2 миллионах публичных лиц РФ. Добавлена и база публичных лиц Казахстана (через которые могут совершаться попытки обойти санкции).

• Платформа позволяет проводить проверку юридических и физических лиц в более чем 50 международных санкционных списках.

• RuAssets будет выявлять и связи с военными террористами (регулярными войсками РФ, спецслужбами, ФСБ, Росгвардией). Кроме того, в систему добавляется информация о пропагандистах и государственных предателях Украины.

Данные на платформе RuAssets обновляются ежедневно, добавляются новые источники.

Разработчики отмечают, что новый инструмент будет важным для:

• Правоохранителей и органов госвласти, которые с его помощью смогут искать российские и белорусские активы за пределами этих стран, а в дальнейшем – принимать решение о замораживании или аресте активов.

• Менеджеров, которые смогут проверять связи компаний с юридическими и физическими лицами из РФ и Беларуси, прежде чем принимать решение о сотрудничестве с ними.

• Журналистов, расследователей – для поиска достоверной информации, фактчекинга, проведения расследований и исследований.

Важно, что для журналистов и украинских госорганов, правоохранителей продукт является бесплатным. Им уже пользуются в своей работе представители СБУ, НАБУ, НАПК, Национальной полиции, АРМА.

Как пользоваться платформой RuAssets

• Чтобы начать использовать платформу RuAssets, необходимо оставить заявку на сайте ruassets.com. После обработки заявки с подавшим ее лицом свяжется менеджер и предоставит тестовый доступ.

• После этого необходимо зарегистрироваться на платформе (выполнить вход на главной странице RuAssets с помощью предоставленного пароля).

• После входа на платформе RuAssets нужно будет ввести в поиск фамилию, имя и отчество лица, которое нужно проверить. Есть также возможность ввести идентификационный код для более точного поиска. Так же можно находить и компании.

• Система предоставит всю имеющуюся информацию о лице. Есть возможность отфильтровать данные поиска по источнику, стране и т.д.

• Кроме данных о лице, можно также найти его связи (кликнув на соответствующую кнопку Найти связи – Find relations). Платформа выдаст данные, с кем связано то или иное лицо, через какую компанию или организацию и т.д. Инструмент позволяет выявлять связи человека на глубину 3-4 уровня.

Как известно, США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В эту группу вошли Австралия, Канада, Европейская комиссия, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания.