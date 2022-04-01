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Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий: где в Украине идут бои

Татьяна Забожко редактор ленты
Війна в Україні

За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 01.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 1 апреля 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупационные войска продолжают отводить часть своих подразделений с севера Киевской области в сторону белорусской границы. Кроме собственной военной техники в колоннах замечены легковые и грузовые автомобили, автобусы, угнанные террористами у жителей временно занятых городов. Также они увозят и награбленное имущество.

Во временно оккупированных городах россияне продолжают терроризировать местное население и хотят ввести расчет в рублях.

По состоянию на 31 марта Вооруженные силы Украины успешно сдерживают российских захватчиков на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, на отдельных – осуществляют успешные контратаки.

Однако российские войска не перестают обстреливать украинские города.

Вечером 30 марта вражеские ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске.

В Харькове захватчики обстрелами повредили газопровод. Один человек погиб после обстрела Дергачев. Количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

Фосфорные снаряды захватчики применили в Марьинке Донецкой области. Из реактивных систем залпового огня обстреляли Авдеевку, Георгиевку, Новокалиново и Очеретино.

Территорию Луганской области войска РФ обстреливали из тяжелого вооружения на протяжении всех суток.

В Лисичанске, где обстрелы не прекращаются уже двое суток, – десятки раненых и, по меньшей мере, семеро погибших.

Обстреливали захватчики окрестности в Черниговской области.

В Киевской области самым горячим районом остается Бучанский. Продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, населенных пунктов вдоль Житомирской трассы, а также бои в Гостомельской и Бучанской общинах.

Славутич – изолирован. Остаются россияне в трех общинах Броварского района и на севере Вышгородского района.

Одиночные взрывы раздавались в Херсонской области на границе Николаевской и Днепропетровской областей.

Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.

Потери россиян в Украине по состоянию на 31 марта 2022 года

  • около 17,5 тыс. личного состава,
  • 614 танков,
  • 1 735 боевых бронированных машин,
  • 311 единиц артиллерийских систем,
  • 96 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 54 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 135 самолетов,
  • 131 вертолет,
  • 1 201 единица автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 75 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 83 беспилотника оперативно-тактического уровня,
  • 22 единицы специальной техники.
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Карта бойових дій в Україні_30 березня 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

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