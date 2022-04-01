За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 01.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 1 апреля 2022 года
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупационные войска продолжают отводить часть своих подразделений с севера Киевской области в сторону белорусской границы. Кроме собственной военной техники в колоннах замечены легковые и грузовые автомобили, автобусы, угнанные террористами у жителей временно занятых городов. Также они увозят и награбленное имущество.
Во временно оккупированных городах россияне продолжают терроризировать местное население и хотят ввести расчет в рублях.
По состоянию на 31 марта Вооруженные силы Украины успешно сдерживают российских захватчиков на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, на отдельных – осуществляют успешные контратаки.
Однако российские войска не перестают обстреливать украинские города.
Вечером 30 марта вражеские ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске.
В Харькове захватчики обстрелами повредили газопровод. Один человек погиб после обстрела Дергачев. Количество пострадавших в настоящее время устанавливается.
Фосфорные снаряды захватчики применили в Марьинке Донецкой области. Из реактивных систем залпового огня обстреляли Авдеевку, Георгиевку, Новокалиново и Очеретино.
Территорию Луганской области войска РФ обстреливали из тяжелого вооружения на протяжении всех суток.
В Лисичанске, где обстрелы не прекращаются уже двое суток, – десятки раненых и, по меньшей мере, семеро погибших.
Обстреливали захватчики окрестности в Черниговской области.
В Киевской области самым горячим районом остается Бучанский. Продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, населенных пунктов вдоль Житомирской трассы, а также бои в Гостомельской и Бучанской общинах.
Славутич – изолирован. Остаются россияне в трех общинах Броварского района и на севере Вышгородского района.
Одиночные взрывы раздавались в Херсонской области на границе Николаевской и Днепропетровской областей.
Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.
Потери россиян в Украине по состоянию на 31 марта 2022 года
- около 17,5 тыс. личного состава,
- 614 танков,
- 1 735 боевых бронированных машин,
- 311 единиц артиллерийских систем,
- 96 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 135 самолетов,
- 131 вертолет,
- 1 201 единица автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 75 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 83 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 22 единицы специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ