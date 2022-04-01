В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада проголосовала за закрепление правила, что в территориальную оборону можно вступить только по месту прописки или в районах, где ведутся боевые действия (во время войны).

За принятие законопроекта № 7217 в целом проголосовало 319 народных депутатов.

Как пояснила глава партии Слуга народа Елена Шуляк, более чем месяц войны доказал, что с агрессором воюет весь украинский народ.

– Поэтому необходимо максимально эффективно использовать этот потенциал сопротивления и обеспечить достойное отношение государства к тем, кто противостоит агрессору, находясь в составе теробороны, – отметила она.

По ее словам, законопроект №7217 также предусматривает, что социальная и правовая защита военнослужащих территориальной обороны осуществляется согласно законам Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей и О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.