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Факты / Мир

Вступить в тероборону можно только по месту прописки или в районах боевых действий – закон

Анастасия Гевко редактор ленты
Тероборона

В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада проголосовала за закрепление правила, что в территориальную оборону можно вступить только по месту прописки или в районах, где ведутся боевые действия (во время войны).

За принятие законопроекта № 7217 в целом проголосовало 319 народных депутатов.

Как пояснила глава партии Слуга народа Елена Шуляк, более чем месяц войны доказал, что с агрессором воюет весь украинский народ. 

– Поэтому необходимо максимально эффективно использовать этот потенциал сопротивления и обеспечить достойное отношение государства к тем, кто противостоит агрессору, находясь в составе теробороны, – отметила она.

По ее словам, законопроект №7217 также предусматривает, что социальная и правовая защита военнослужащих территориальной обороны осуществляется согласно законам Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей и О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

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