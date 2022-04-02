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Факты / Украина

Из оккупированного Крыма: войска РФ выпустили три ракеты по Одесчине, есть пострадавшие

Наташа Тарчевська редактор ленты
Из оккупированного Крыма: войска РФ выпустили три ракеты по Одесчине, есть пострадавшие

Вечером 1 апреля путинские захватчики обстреляли Одесскую область. Известно, что враг запустил сразу три ракеты.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко. Он подтвердил информацию о пострадавших и заявил, что обстрел Одесской области был произведен из ракетного комплекса Искандер.

— Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса Искандер, из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и каждый обстрел нашей земли. Слава Украине!

Название населенного пункта, как и фото и видео с места попадания вражеских ракет, призываем не публиковать – таким образом это поможет врагу.

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Фото: Depositphotos

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