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Факты / Украина

Зеленский встретился с президентом ЕП в Киеве: о чем говорили

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський, Роберта Мецола

В пятницу, 1 апреля, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

Глава нашего государства поблагодарил Метсолу за поддержку Украины во время войны.

— Искренне хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что в такой важный момент для нашего государства вы демонстрируете героизм. Сегодня это уже героизм – приехать в Украину. Мы защищаемся, потому что это наша жизнь и наше государство. А приезд наших партнеров из-за границы – это важный шаг в поддержку всех наших людей. Я благодарен за то, что мы все сегодня вместе, – сказал Зеленский.

Роберта Метсола отметила, что Украина является частью европейской семьи.

– Вы возглавляете страну таких храбрых мужчин и женщин, которые ежедневно борются за свободу и демократию. Вы воюете, вы боретесь за фундаментальные принципы, которые этот континент защищал на протяжении многих веков. Я бы хотела убедиться, что у вас есть все, что вам нужно, чтобы вы могли выиграть войну. Ибо если вы победите, победит мир, — сказала Метсола.

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