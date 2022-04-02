В пятницу, 1 апреля, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

Глава нашего государства поблагодарил Метсолу за поддержку Украины во время войны.

— Искренне хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что в такой важный момент для нашего государства вы демонстрируете героизм. Сегодня это уже героизм – приехать в Украину. Мы защищаемся, потому что это наша жизнь и наше государство. А приезд наших партнеров из-за границы – это важный шаг в поддержку всех наших людей. Я благодарен за то, что мы все сегодня вместе, – сказал Зеленский.

Роберта Метсола отметила, что Украина является частью европейской семьи.