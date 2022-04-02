Украинские военные в течение 1 апреля еще два раза разбили армию РФ в Чернобаевке Херсонской области.

Таким образом, враг понес потери на этом месте уже четырнадцатый раз подряд.

– За вчера была уже 13-я и 14-я Чернобаевка. Но надо понять, что это уже не тот масштаб, хотя локация та же, – подчеркнул в эфире марафона национальных телеканалов советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Вооруженные силы Украины двумя ударами – самоходной артиллерией и из палаточного городка – уничтожили почти батальон армии РФ и около 32 единиц бронетехники.

– Это очень много, но раньше было лучше, – добавил Алексей Арестович.

От предыдущего разгрома российских военных в Чернобаевке прошло всего четыре дня. В 12-й раз россиян в Херсонской области разбивали 28 марта.

Феномен Чернобаевки в том, что военные РФ никак не могут обойти аэродром в этом населенном пункте, потому что нуждаются в топографической привязке и аэродромном обеспечении.

Поскольку враг, несмотря на регулярные потери, не оставляет попытки пройти через Чернобаевку, украинцы с нетерпением ждут новостей с этого участка фронта, и соцсети каждый раз взрываются очередной волной мемов на эту тему.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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