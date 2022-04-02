На субботу, 2 апреля, в Украине запланировано семь гуманитарных коридоров для эвакуации населения из регионов, в которых ведутся активные боевые действия.
Об этом проинформировала на своей странице в Facebook вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры сегодня будут действовать по следующим маршрутам:
• Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте. Маршрут: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
• Из Бердянска в Запорожье. Маршрут: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. По этому маршруту будут следовать как автобусы, так и частные автомобили.
• Рубежное – Бахмут. Маршрут: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
• с. Нижнее – Бахмут. Маршрут: Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
• Северодонецк – Бахмут. Маршрут: Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
• Попасная – Бахмут.
• Лисичанск – Бахмут.
Следует отметить, что 31 марта РФ согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Тогда по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 458 человек (из Мариуполя и городов Запорожской области).
При этом российские захватчики забрали 14 тонн продовольствия и медикаментов, направлявшихся в Мелитополь.
1 апреля были эвакуированы 6 266 человек из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Кроме того, 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, во время которого удалось освободить 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин.
Источник: Ирина Верещук
Фото: Ирина Верещук