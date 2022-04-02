На субботу, 2 апреля, в Украине запланировано семь гуманитарных коридоров для эвакуации населения из регионов, в которых ведутся активные боевые действия.

Об этом проинформировала на своей странице в Facebook вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Гуманитарные коридоры сегодня будут действовать по следующим маршрутам:

• Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте. Маршрут: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

• Из Бердянска в Запорожье. Маршрут: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. По этому маршруту будут следовать как автобусы, так и частные автомобили.

• Рубежное – Бахмут. Маршрут: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

• с. Нижнее – Бахмут. Маршрут: Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

• Северодонецк – Бахмут. Маршрут: Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

• Попасная – Бахмут.

• Лисичанск – Бахмут.

Следует отметить, что 31 марта РФ согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Тогда по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 458 человек (из Мариуполя и городов Запорожской области).

При этом российские захватчики забрали 14 тонн продовольствия и медикаментов, направлявшихся в Мелитополь.

1 апреля были эвакуированы 6 266 человек из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Кроме того, 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, во время которого удалось освободить 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Ирина Верещук