Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья на 2 апреля 2022. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Запорожья

12: 20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов

14: 45 — №4/3 Запорожье-1 — Львов*

16:05 — №86/85 Запорожье-1 — Львов*

16: 05 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель*

21: 38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас*

* билеты в продаже

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.