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Факты / Украина

Эвакуация из Киева: расписание поездов на 2 апреля 2022

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 2 апреля 2022

Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 2 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

  • 01: 00 — №754 Дарница — Харьков-Пас.
  • 01: 36 — №15/16 Рахов — Харьков-Пас.
  • 02: 30 — №21/22 Трускавец — Харьков-Пас.*
  • 03: 42 — №1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*
  • 05:05 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 05:40 — №142/141 Львов — Лозовая
  • 06: 45-№722 Киев — Пас — Харьков-Пас.*
  • 08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль*
  • 11: 46 — №45/46 Ужгород — Лозовая*
  • 13:09 — №142/141 Лозовая — Львов
  • 14: 07 — №749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск*
  • 14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена*
  • 14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский*
  • 15: 02 — №55/56 Киев-Пас — Рахов*
  • 17: 06 — №743 Дарница — Львов*
  • 17: 09 — №13/14 Киев-Пас — Солотвино
  • 17:42 — №790/789 Киев-Пас — Кропивницкий*
  • 17: 42 — №792/791 Киев-Пас — Кременчуг*
  • 18: 30 — №81/82 Киев-Пас — Ужгород*
  • 19: 06 — №43/44 Киев-Пас — Ивано-Франковск
  • 19: 13 — №67/68 Киев-Пас — Варшава*
  • 19:13 — №909/910 Киев-Пас — Хелм*
  • 19: 48 — №95/96 Киев-Пас — Рахов*
  • 20: 05 — №29/30 Киев-Пас — Ужгород*
  • 20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец*
  • 20:21 — №57/59 Киев-Пас — Ворохта*
  • 20: 21 — №60/58 Киев-Пас — Чоп*
  • 21: 07-№38/37 Киев-Пас — Запорожье-1*
  • 21: 15 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная*
  • 21: 22 — №98/97 Киев-Пас — Ковель*
  • 21: 28 — №76/75 Киев-Пас — Кривой Рог-Главный*
  • 21: 50 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
  • 22:22 — №7/8 Киев-Пас — Черновцы*
  • 22: 27 — №45/46 Лозовая — Ужгород
  • 22: 37 — №91/92 Киев-Пас — Львов*
  • 22:49 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*
  • 23: 46 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий*

* билеты в продаже

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця

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Источник: Укрзализныця

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