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Факты / Украина

Каждый пятый украинец недоедает после начала масштабного вторжения РФ – ООН

Анастасия Гевко редактор ленты
Каждый пятый украинец недоедает после начала масштабного вторжения РФ – ООН

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что около 45% населения Украины недоедают, чтобы накормить своих детей. 

Об этом говорится в их заявлении, опубликованном 2 апреля, более чем через месяц после начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины.

– По оценкам ВПП, 45% населения в Украине беспокоится о том, чтобы найти достаточно еды. Ранее страна выращивала продукты питания для 400 миллионов людей во всем мире, но теперь каждый пятый сообщает, что сокращает приемы пищи или совсем пропускает их, чтобы их дети могли есть, – сказано в сообщении на странице ВПП ООН в Twitter.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале полномасштабной войны против Украины.

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