Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 38 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>254 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

В Харьковской области украинские десантники уничтожили два вражеских вертолета Ми-8

Марта Бондаренко редактор ленты
В Харьковской области украинские десантники уничтожили два вражеских вертолета Ми-8

В Харьковской области украинские десантники сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Так, вчера, 1 апреля, военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили два боевых вертолета противника Ми-8.

Технику оккупантов уничтожили с помощью нашего переносного противотанкового ракетного комплекса Корсар. Отмечается, что это первый случай, когда ПТРК успешно ликвидировал воздушную цель.

В Командовании рассказали, что подбитый ракетой уже неуправляемый вертолет, завалившись набок, при падении столкнулся с другим, летящим позади вертолетом.

Таким образом, украинские военные успешно уничтожили два вертолета российских оккупантов.

Ранее в Минобороны составили список самой дорогой техники России, которую уничтожили в Украине в ходе широкомасштабного вторжения РФ с 24 февраля. Техники враг уже потерял на сумму более $10 млрд.

28 марта Воздушные силы уничтожили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты оккупантов.

26 марта Воздушные силы ВСУ в зоне ответственности командования Восток сбили российский бомбардировщик и вражеский беспилотник.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка