В Харьковской области украинские десантники сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Так, вчера, 1 апреля, военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили два боевых вертолета противника Ми-8.

Технику оккупантов уничтожили с помощью нашего переносного противотанкового ракетного комплекса Корсар. Отмечается, что это первый случай, когда ПТРК успешно ликвидировал воздушную цель.

В Командовании рассказали, что подбитый ракетой уже неуправляемый вертолет, завалившись набок, при падении столкнулся с другим, летящим позади вертолетом.

Таким образом, украинские военные успешно уничтожили два вертолета российских оккупантов.

Ранее в Минобороны составили список самой дорогой техники России, которую уничтожили в Украине в ходе широкомасштабного вторжения РФ с 24 февраля. Техники враг уже потерял на сумму более $10 млрд.

28 марта Воздушные силы уничтожили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты оккупантов.

26 марта Воздушные силы ВСУ в зоне ответственности командования Восток сбили российский бомбардировщик и вражеский беспилотник.