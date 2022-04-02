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Факты / Украина

На Сумщине в Конотопский район зашло большое количество войск РФ — Живицкий

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
На Сумщине в Конотопский район зашло большое количество войск РФ — Живицкий

В Сумской области в Конотопский район зашло большое количество вражеских войск с территории России. Сформирован условный “коридор”, по которому происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на РФ.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возли этой техники или вдоль движения колонн, — подчеркнул он.

По словам Живицкого, в Бурыне российские войска 1 апреля обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.

Также в Бурыне захватчики обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями передали медикам.

31 марта в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина умер.

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Также Дмитрий Живицкий сообщил, что 31 марта между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. Их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

В Сумском районе российские войска вели хаотичный огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения.

Кроме того, Дмитрий Живицкий напомнил об опасности передвигаться гражданскому населению. По его словам, это касается района Конотопа и северной части Роменского.

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Фото: Depositphotos

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