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Факты / Украина

Нам не нужны бронежилеты, дайте нам самолеты и ракеты — Зеленский в интервью Fox News

Марта Бондаренко редактор ленты
Нам не нужны бронежилеты, дайте нам самолеты и ракеты — Зеленский в интервью Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине тяжелое вооружение.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

Зеленский подчеркнул, что Украина не есть слабым государством, и если НАТО примет нас, то от этого только выиграет. Ведь Украина является важным компонентом европейского континента.

Что касается военной помощи нашему государству, то президент отметил, что Вооруженным силам Украины очень нужно вооружение, а именно тяжелое вооружение.

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Он подчеркнул, что украинские военные не хотят бронежилетов и современных касок.

– Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Не надо давать нам F-18 или F-19, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Дайте мне их в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну, – заявил президент.

А еще Владимир Зеленский подчеркнул, что если президента РФ Путина сейчас не остановить, он продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины.

Ранее Зеленский решительно заявил, что Украина в этой войне не примет никакого другого исхода, кроме победы.

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Источник: Fox News

Фото: Getty Images

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