Несмотря на отсрочку: студенты-призывники не могут во время войны покинуть Украину

Несмотря на отсрочку от призыва в ряды ВСУ, украинские студенты не смогут уехать за границу. Ситуация изменится не раньше, чем будет отменено действие военного положения.
Об этом вечером 2 апреля заявила народный депутат Украины от фракции Слуга народа Юлия Гришина. Она отметила, что есть только одно исключение.
– Получаю очень много вопросов о том, как студентам уехать за границу во время войны. Сейчас это невозможно, несмотря на отсрочку призыва для студентов. Единственное исключение – те, кто учится в иностранных вузах, – написала она.
По словам Юлии Гришиной, в ближайшее время призыв в Украине пройдет студентов, которые учатся на дневной или дуальной формах образования.
Она также добавила, что военнослужащие уже получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы учащимся в университетах за рубежом.
Что для этого понадобится парням-студентам:
- Отсрочка от призыва (ее можно оформить в территориальном центре комплектования по месту приписки на основании справки по месту обучения).
- Разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования по месту приписки (можно получить на основании примечания об отсрочке и документов, подтверждающих обучение в иностранном ЗВО).
На начало апреля все территориальные центры комплектования вывезены на подконтрольные Украине территории. Узнать новый адрес вашего центра можно по ссылке.