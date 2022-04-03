Несмотря на отсрочку: студенты-призывники не могут во время войны покинуть Украину

Несмотря на отсрочку от призыва в ряды ВСУ, украинские студенты не смогут уехать за границу. Ситуация изменится не раньше, чем будет отменено действие военного положения.

Об этом вечером 2 апреля заявила народный депутат Украины от фракции Слуга народа Юлия Гришина. Она отметила, что есть только одно исключение.

– Получаю очень много вопросов о том, как студентам уехать за границу во время войны. Сейчас это невозможно, несмотря на отсрочку призыва для студентов. Единственное исключение – те, кто учится в иностранных вузах, – написала она.

По словам Юлии Гришиной, в ближайшее время призыв в Украине пройдет студентов, которые учатся на дневной или дуальной формах образования.

Она также добавила, что военнослужащие уже получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы учащимся в университетах за рубежом.

Что для этого понадобится парням-студентам:

Отсрочка от призыва (ее можно оформить в территориальном центре комплектования по месту приписки на основании справки по месту обучения). Разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования по месту приписки (можно получить на основании примечания об отсрочке и документов, подтверждающих обучение в иностранном ЗВО).

На начало апреля все территориальные центры комплектования вывезены на подконтрольные Украине территории. Узнать новый адрес вашего центра можно по ссылке.